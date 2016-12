Arriva Pioli, saprà "scongelare" Gabigol?

Che fine ha fatto Gabigol? Può sembrare un problema minimo, visto quel che è accaduto e sta succedendo nel pianeta-Inter, ma è lo stesso un problema intorno al quale i tifosi nerazzurri, e non soltanto loro, diciamo pure chi segue il calcio da vicino, si pongono domande senza potersi dare, e nemmeno ricevere, risposte che vadano oltre la banalità del "si deve ambientare". Ma quanto ci vuole?

Gabigol è ai margini del gruppo. E' arrivato il, per presentarlo si è scomodata la Pirelli con tanto di cerimonia in diretta e vasta platea. "E' un campione", il minimo che si è sentito. E a questa etichetta, a quasi 50 giorni di distanza, si è rimasti. Un campione mai visto. Una sola apparizione, nel finale didel 25 settembre, 16 minuti di un niente da rilevare. Poi, parole di"Gabigol si deve adattare al campionato italiano". Sì, va bene. E' anche giusto che ci si adatti. Ma possibile che dopo quasi 50 giorni siamo ancora al punto di partenza?Si pensava: è De Boer che non lo "vede". E' arrivato Stefanoe ieri, Inter-Crotone, si sono scaldati tutti gli uomini d'attaco della panchina, sono entratie Jovetic, ha fatto esercizima Gabigol è rimasto seduto al suo posto. Dicono che sia deluso a tal punto da voler (poter)) chiedere di essere ceduto in prestito per sei mesi, in modo da poter giocare. Dunque ambientarsi. Dunque capire. Di infortuni non si parla, di malanni, anche lievi, nemmeno.Di lui ieri ha parlato, dicendo: "Gabriel è un grande giocatore, sta lavorando tanto. E’ normale che quando arriva un brasiliano in, ha un po’ di difficoltà per capire il gioco. Ma giocherà molto perché il talento non gli manca, lavorerà con il nuovo allenatore e troverà il suo spazio. Gli dico che deve lavorare, devealla parte tattica, è per questo che sta soffrendo un po’, per la parte tattica. E per questo sta giocando poco. Ma ha un grande talento”.Con queste parole, Miranda spiega meglio di tutti i problemi di Gabigol. Abbiamo capito, ma lo stesso questo di Gabi. Del Pallone. Interista.