Arriva Murillo: "Io, il guerriero per l'Inter"

E' arrivato Jeison Murillo . "Io, il guerriero per l'Inter", il suo primo pensiero. "Ho una grande opportunità. Darò tutto fino all'ultimo per dare il mio contributo". Il difensore ha rinunciato alle vacanze per arrivare subito: "Quando ti si aprono le porte di una squadra così importante, vuoi solo partecipare subito". E sul numero scelto, Murillo ha aggiunto: "La 24 perché ho sempre tenuto quella e in Colombia è un numero che porta fortuna".

Reduce dalla Coppa America, Murillo ha incontrato Messi e la sua Argentina: "E' un privilegio giocare contro di lui perché lo considero uno dei migliori al mondo. Sono contento per questa esperienza, si lavora tutti i giorni per incontrare questi giocatori e dare il massimo con la propria squadra di club. Dal punto di vista tattico l'Inter è molto preparata con una spiccata vocazione offensiva". E sugli obiettivi, il difensore ha concluso: "So benissimo che l'Inter ha una grande tradizione e che adesso ci sono le condizioni di far bene. Voglio spendere ogni goccia di sudore per dare una mano alla squadra a posizionarti nella parte alta della classifica".