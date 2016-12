Arriva Mr Bee: vertice ad Arcore con Berlusconi martedì sera

Le parole del presidente Silvio Berlusconi sabato, in esclusiva a Premium Sport, hanno rasserenato l'ambiente e i risultati si sono visti subito nella partita contro la Fiorentina positiva per Milan. Non solo sul piano ovviamente del risultato e del gioco, ma soprattutto sulla concentrazione e sull'atteggiamento per tutti i 90 minuti, forse per la prima volta in una partita incerta fino alla fine nel corso della stagione.



La vittoria rossonera è figlia delle reti di Bacca, la decima stagionale, che conferma di essere uno dei più forti attaccanti in circolazione, e di Boateng con dediche particolari.



Confermato l'arrivo di Mr Bee Taechaubol domani a Milan. Dopo una tappa negli Emirati, il broker thailandese sbarcherà alla Malpensa nel pomeriggio o in serata per recarsi direttamente ad Arcore per incontrare Silvio Berlusconi.