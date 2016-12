Arriva il Mondiale delle Leggende: si giocherà nel 2017

Nel corso del Global Summit 2015 di Berlino, evento esclusivo organizzato dalla Aspire4Sport, è stato presentato il Mondiale delle Leggende, la cui prima edizione si disputerà in Messico nel gennaio del 2017. Dodici le nazionali al via (tra le quali l'Italia) che saranno composte di ex calciatori tra i 35 e i 45 anni. I match dureranno 60 minuti (30 per tempo) e l'incasso dell'evento sarà interamente devoluto in beneficenza.

Sono stati gli ex laziali Gaizka Mendieta e Juan Sebastian Veron insieme all'ex portiere del Messico Jorge Campos a presentare il Mondiale per Leggende. Dodici le nazionali invitate per questa prima edizione: 6 europee (Italia, Olanda, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra), quattro del continente americano (Brasile, Usa, Argentina e Messico), un'asiatica (Giappone) e un'africana (Sudafrica). Venti le partite totali che verranno giocate in quattro località nell'arco di due settimane.



"Sarà un bel modo per giocare in modo competitivo insieme con tanti ex giocatori con i quali abbiamo condiviso molti incontri. Inoltre, una delle cose che ci motiva è che si tratta di un torneo di beneficenza i cui proventi andranno a fin di bene" ha commentato Mendieta.