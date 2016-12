Argentina, Tata Martino: "Niente Olimpiadi per Messi, sì a Dybala-Icardi"

Leo Messi molto probabilmente non bisserà l'oro olimpico conquistato a Pechino 2008. Come dichiarato dal ct dell'Argentina, Gerardo Martino , "vedo molto difficile la presenza di Leo a Rio". Chiusa la porta olimpica, per Messi si spalanca quella della Copa America Centenario, che si disputerà a luglio negli States. Spazio ai giovani, e il Tata ha già le idee chiare: "Abbiamo ottimi giocatori tra gli under 23, come Icardi, Dybala , Calleri e Vietto".

Martino ha confermato - in un'intervista a TyC Sports - che sarà lui a guidare la selezione olimpica dell'Argentina. Messi avrebbe potuto partecipare come fuoriquota. La nazionale maggiore, però, sarà impegnata dal 3 al 26 luglio nella Copa America Centenario, negli Stati Uniti. Il torneo olimpico, a Rio, è in programma dal 5 al 21 agosto. "Non è ancora ufficiale che non ci sarà, ma non vedo come sia fattibile - ha detto Martino -. Ho ottimi giocatori under 23 come Vietto, Calleri, Icardi e Dybala e possiamo fare molto bene con loro".