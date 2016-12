Argentina, River Plate-Boca Juniors 1-1 sotto il diluvio

11:56 - Grande Superclasico al Monumental di Buenos Aires: finisce 1-1 sotto un diluvio torrenziale. Il Boca Juniors va in vantaggio al 22' con Magallan, poi succede di tutto. Prima, l'arbitro espelle Gago e concede il rigore al River Plate. Poi, dopo cinque minuti di proteste, Mora spara alle stelle. A pareggiare i conti al 78' ci pensa Pezzella. Nel finale, anche il River rimane in dieci per l'espulsione di Ramiro Funes Mori.