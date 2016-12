Argentina: riduce la fidanzata in fin di vita a suon di botte, licenziato in tronco

19:11 - L'accusa nei confronti del difensore 22enne Ivan Diaz è pesantissima e terribile: aver ridotto in fin di vita la fidanzata a suon di percosse. Il Boca Unidos di Corrientes, club che milita nella Seconda Divisione argentina, non ci ha pensato un secondo e ha licenziato in tronco il giocatore, in attesa che venga fatta chiarezza. Ma la perizia medica conferma che Florencia Medina, questo il nome della ragazza, ha subito una violenta aggressione.

Il club ha cacciato Diaz subito dopo la denuncia da parte di Florencia. Il giocatore si è difeso affermando che la ragazza si sarebbe procurata le ferite da sola ma gli esami sulla donna lo inchioderebbero. Tutto è avvenuto nel fine settimana: dopo un litigio in discoteca, Florencia avrebbe trovato Ivan in una camera di un motel in compagnia di altre due donne: è lì che il giocatore avrebbe picchiato la sua fidanzata così violentemente da farle perdere i sensi. Diaz, messo in carcere e lasciato andare subito dopo, potrebbe però tornare dietro le sbarre: il pm ha aperto un fascicolo sull'accaduto, accusandolo di aggressione e percosse.