Argentina, prodezza da metà campo di Barrientos

17:29 - Al 65' di Estudiantes-San Lorenzo, quarta giornata della Primera Division argentina, entra in campo per gli ospiti, in vantaggio di un gol, Pablo Barrientos, ben noto al calcio nostrano e soprattutto al Catania. Passano appena due minuti e guardate cosa fa: supera appena la metà campo, dà uno sguardo alla porta avversaria, vede il portiere fuori dai pali e fa partire un tiro che, grazie all'aiuto della traversa, finisce in rete. Una magia che avrà fatto scattare in piedi sicuramente anche Papa Francesco, tifosissimo del San Lorenzo, club che intitolerà il nuovo stadio al pontefice della Città del Vaticano. "El Pidu" ha definito questa prodezza "il gol più bello della mia carriera". Come dargli torto...



