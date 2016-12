Argentina, prima foto 'ufficiale' per Tevez e Messi in campo

20:54 - Primo scatto in allenamento con l'Argentina per Carlos Tevez. La foto è stata twittata sul profilo ufficiale della Seleccion argentina in vista della partita amichevole di Londra contro la Croazia. Nell'immagine Tevez scherza con Messi mentre esegue degli esercizi sui tappetini. Per il centravanti della Juve è davvero un momento magico: super gol allo Juventus Stadium e nazionale ritrovata dopo oltre tre anni dall'ultima convocazione.

El sabor del reencuentro. Messi y Tevez, juntos en la primera práctica en Londres antes de enfrentar a Croacia. pic.twitter.com/2dXzLAkapE

— Selección Argentina (@PasionSeleccion) 10 Novembre 2014