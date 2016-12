Argentina, prima convocazione per Dybala

Napoli-Juve in anticipo, oltreoceano, con vista sull'Argentina. Già, perché in attesa della sfida di sabato sera al San Paolo, due possibili grandi protagonisti hanno già incrociato virtualmente i guantoni per un posto in nazionale. E qui c'è la clamorosa novità: il ct Martino dell'Albiceleste ha infatti deciso di chiamare per la doppia sfida contro Ecuador e Paraguay il bianconero Paulo Dybala, alla prima convocazione, lasciando a casa Higuain.