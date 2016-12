Argentina: morto ultras del Lanus in uno scontro tra gruppi organizzati 

11:38 - Un ultras del Lanus, che milita nella Prima divisione del campionato argentino, è stato ucciso oggi nel corso di scontri tra gruppi organizzati dello stesso club nei sobborghi di Buenos Aires. Lo ha reso noto la polizia. Si tratta del 16/o morto nel calcio in Argentina quest'anno. Tre persone sono state arrestate dopo la sparatoria, ha fatto sapere la polizia. La violenza tra gruppi di tifosi dello stesso club sta prendendo sempre più piede in Argentina e già nel maggio scorsi sui era avuta una vittima durante gli scontri tra ultras del Lanus.

I "barrabravas", così vengono chiamati gli ultras del lanus, hanno il controllo del bagarinaggio e delle aree di parcheggio intorno allo stadio. Secondo l'Ong 'Save' la violenza tra le frange ultras ha causato tra il 2012 e il 2013 la morte di 24 persone per un totale di 198 negli ultimi 40 anni.