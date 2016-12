Argentina, maxi rissa in Estudiantes-Gimnasia

Un'incredibile rissa tra calciatori ha macchiato l'amichevole tra Estudiantes e Gimnasia La Plata, tanto che i media argentina hanno parlato di "vergogna nazionale". Tra i protagonisti in negativo, due vecchie conoscenze del calcio italiano, l'ex Inter Alvaro Pereira e l'ex Napoli Mariano Andujar. Il primo ha surriscaldato gli animi a inizio del secondo tempo con un intervento killer, che ha costretto l'arbitro a sospendere il match per 7 minuti. Ma è stato un fallaccio da dietro di Ascacibar a scatenare la mega-rissa a centrocampo in pieno recupero, quando sono volati insulti, calci e pugni. Tra i più attivi il portiere argentino, che a fine gara si è scusato: "Una vergogna per noi, per i tifosi, per tutti. Hanno colpito un mio compagno e sono andato da una parte all'altra per colpire, ho reagito male".