Argentina, Maradona: "Pronto a fare il ct, anche gratis"

Nel toto panchine per guidare l'Argentina irrompe Diego Armando Maradona, che dopo l'esperienza dal 2008 al 2010, si ricandida al ruolo di ct senza giri di parole. "Simeone non è interessato alla panchina della Nazionale per motivi economici, per me invece i soldi non sono un problema, farei il ct anche gratis", ha detto l'ex Pibe de Oro, mettendosi a totale disposizione della Federazione per il dopo Martino.