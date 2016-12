Argentina: il Boca Juniors è campione

Lo aveva promesso nel giorno della sua presentazione: "Vi riporterò il titolo". Detto, fatto. Carlos Tevez è campione d'Argentina con il suo Boca Juniors che, dopo tre anni di difficoltà, torna a mettere il muso davanti a tutti e si porta a casa il 25° titolo della sua storia. L'ultimo atto, in una Bombonera piena da scoppiare, è andato in scena contro il Tigre, domato da una rete di Monzon al 42'. Tanto è bastato per tenere a distanza San Lorenzo e Rosario Central e far saltare il tappo allo champagne. Fine dei giochi: il Boca è campione.