Argentina-Hong Kong, si sblocca Higuain 

18:01 -

L'Argentina travolge per 7-0 in amichevole Hong Kong. Nella città portuale cinese ci pensa Banega al 18' a portare in vantaggio l'Albiceleste guidata da Martino. Il risultato si consolida grazie alle doppiette di Giatan (43' pt e 27'st), Messi (partito dalla panchina e a segno al 12' st e 40' st), ma soprattutto di Higuain (42' pt e 9'st). El Pipita è quindi riuscito a sbloccarsi: non segnava dai quarti del Mondiale.

Con un Higuain ritrovato, Rafa Benitez può ben sperare per la sfida del suo Napoli contro l'Inter a San Siro: oltre al Pipita, due gol per Mertens con il Belgio e anche per Hamsik con la sua Slovacchia.

Piccolo siparietto per Leo Messi. Attorno al 25esimo del secondo tempo un ragazzino con la maglia dell'Albiceleste riesce, sfuggendo agli stretti controlli della polizia cinese, ad entrare in campo e a correre verso il campione del Barcellona con un pennarello in mano. Leo lo premia, autografandogli la divisa, prima che il ragazzo sia, inevitabilmente, raggiunto dalle forze dell'ordine.