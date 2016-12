Argentina, Higuain "rinuncia" alla convocazione per tornare in forma

Ci sono Messi e Dybala, ma non Higuain tra i convocati dell'Argentina per le partite di settembre contro Uruguay e Venezuela verso Russia 2018. E' stato, però, lo stesso attaccante della Juve a chiedere al ct Bauza l'esclusione perché vuole recuperare al più presto la forma migliore e proseguire nel suo programma di integrazione bianconera. Una decisione apprezzata soprattutto da Allegri, che potrà lavorare col Pipita durante la sosta per le nazionali.