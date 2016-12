28 maggio 2016 21:25 Argentina: Higuain non si ferma più Honduras battuto 1-0, Messi infortunato: "Forte contusione"

Gonzalo Higuain continua a segnare: dopo i 36 con il Napoli in campionato, il Pipita non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il bomber azzurro ha deciso con un gol l'amichevole dell'Argentina contro l'Honduras (1-0). L'Albiceleste, però, trema per l'infortunio di Messi che al 64' è stato costretto a uscire dal campo dopo uno scontro di gioco. Vittoria anche per l'Uruguay, 3-1 al Trinidad and Tobago con doppietta di Cavani e rete del viola Vecino.



Grande prodezza per Higuain che, dopo aver superato un avversario con un tunnel, ha battuto il portiere con un cucchiaio d'alta scuola. L'Argentina si gode il suo Pipita, ma trema per Messi che in queste ore si sottoporrerà a esami strumentali dopo l'infortunio alla zona lombare.



Bene anche l'Uruguay, che ha battuto Trinidad e Tobago 3-1 a Montevideo: per la 'Celeste', doppietta di Cavani (rigore al 26' e rete al 39') e gol del centrocampista della Fiorentina Vecino al 52' dopo l'iniziale vantaggio dei caraibici firmato da Williams. Cade invece il Cile, sconfitto 2-1 a Vina del Mar della Giamaica, successo del Costa Rica per 2-1 sul Venezuela a San José.