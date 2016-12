Argentina, giocatore espulso torna in campo e spara all'arbitro

Folle reazione in campo a Cordoba, in Argentina, durante Los Bohemios-Los Diablos Rojos . Dopo essere stato espulso, il 36enne Juan Marcelo Barrionuevo è tornaro negli spogliatoi, ha preso una pistola e una volta rientrato sul terreno di gioco ha aperto il fuoco contro l'arbitro e un avversario . A causa delle ferite, il direttore di gara è morto qualche ora dopo in ospedale. Fuggito dopo l'aggressione, l'omicida è ancora ricercato.

Tutto è successo in pochi istanti al Campo de la Ribera, tra due quartieri ad est della città di Cordoba. Prima il cartellino rosso, poi l'incredibile reazione e i colpi di pistola. Centrato alla testa, al collo e al torace, l'arbitro Cesar Flores (48 anni) è stato immediatamente soccorso dai presenti e trasportato d'urgenza in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno subito iniziato a dare la caccia a Barrionuevo, in passato già finito nel mirino della polizia per reati legati al traffico di droga. Al momento il 36enne risulta ancora in fuga. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un altro giocatore, il 25enne Walter Zarate. Fortunatamente però i proiettili non hanno colpito organi vitali e il giovane non è in pericolo di vita..