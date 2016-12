Argentina, ginocchiata e colpo al volto: calciatore muore in campo

Shock in campo in Argentina durante San Jorge de Villa Elisa-Defensores de Colòn. Micael Favre, calciatore semiprofessionista, è morto in campo dopo essere stato centrato da una ginocchiata e da un colpo al volto. Tutto è successo in pochi istanti. Il giocatore prima è stato colpito involontariamente durante un'azione di gioco e poi è stato raggiunto da uno schiaffo prima di accasciarsi al suolo privo di sensi. Subito soccorso e trasportato in ospedale, è morto qualche ora dopo. L'autopsia chiarirà le cause del decesso.