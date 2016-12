Argentina: Dybala-Higuain per la Coppa America, no a Icardi

Due conferme e una esclusione nel reparto offensivo albiceleste delle pre-convocazioni di Gerardo Martino per la Coppa America. Lo juventino Dybala e il napoletano Higuain fanno parte della lista dei 35 nomi dell'Argentina, niente da fare per l'interista Icardi. Per quanto riguarda i giocatori di serie A, pre-convocati pure Roncaglia (Fiorentina) e Biglia (Lazio). La lista definitiva sarà presentata il 20 maggio.