Argentina, Dybala espulso e in lacrime

Prima da titolare con l'Argentina con espulsione per Paulo Dybala. L'attaccante della Juve ha rimediato una doppia ammonizione nel primo tempo del match di qualificazione ai Mondiali 2018 contro l'Uruguay, vinto per 1-0 dalla Seleccion grazie ad un gol di Messi. Dybala è stato ammonito una prima volta al 28' per un'intervento in gioco pericoloso. Al primo minuto di recupero del primo tempo il secondo giallo, piuttosto evidente, per un fallo in una zona centrale del campo. Poi, si è sfogato su Instagram: "Sognavo una gara diversa, mi scuso per l'espulsione ma era più importante vincere la partita. Grazie ai miei compagni e ai tifosi per l'appoggio e i messaggi".