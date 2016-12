Argentina: Dybala e Icardi nella lista per Rio

Il 'Tata' Martino inserisce i nomi di quattro 'italiani' nella lista dei 35 preconvocati dell' Argentina per le Olimpiadi di Rio : ci sono il romanista Paredes e il doriano Correa, spiccano le nominations dell'interista Icardi e dello juventino Dybala . Il ct dell'albiceleste non si è fermato di fronte alla decisione della Juventus di non liberare il suo asso per la nazionale e spera di far cambiare idea al club campione d'Italia.

Era stato lo stesso Dybala, dopo la vittoria della Coppa Italia, a rivelare il proprio rammarico per il 'no' della Juventus alla possibilità di lasciarlo andare in nazionale per i Giochi: "Non andrò all'Olimpiade. Non è una scelta personale, ma della società che non mi ha dato il permesso. Mi spiace perché ci tengo molto a giocare in nazionale. Se avessi potuto decidere io, sarei andato a Rio...".



E' ovvio che la preoccupazione del club bianconero riguarda il fatto che la convocazione per le Olimpiadi priverebbe Dybala di tutta la preparazione col gruppo di Allegri e salterebbe certamente, oltre alle varie amichevoli estive, anche le prime due giornate di campionato, considerando che la prima partita è il 21 agosto, giorno della fine dei Giochi. Questo discorso lo dovrà fare anche l'Inter visto che Icardi, a meno di clamorosi ribaltoni in sede di mercato, è la sua stella e il suo capitano e perderlo per tutta l'estate non sembra l'ideale in vista di una stagione molto importante per il club nerazzurro.



I preconvocati dell'Argentina per le Olimpiadi.

Portieri: Rulli (Real Sociedad), Werner (Atletico Rafaela), Batalla (River Plate), Unsain (Newell's Old Boys) Difensori: Gomez (Lanus), Salazar (Rosario Central), Musacchio (Villarreal), Mandana (River Plate), Mammana (River Plate), Funes Mori (Everton), Cuesta (Independiente), Gianetti (Velez), Silva (Boca Juniors), Soto (Banfield), Vega (River Plate) Centrocampisti: Kranevitter (Atletico Madrid), Martinez (Union), Ascacibar (Estudiantes), Paredes (Empoli), Romero (Cruzeiro), Rossi (Banfield), Lo Celso (Rosario Central), Lanzini (West Ham), Cervi (Rosario Central) Attaccanti: Correa (Sampdoria), Rigoni (Independiente), Espinoza (Huracàn), Pavòn (Boca Juniors), Benitez (Independiente), Dybala (Juventus), Icardi (Inter), Vietto (Atletico Madrid), Calleri (San Paolo), Simeone (River Plate)