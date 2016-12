Argentina-Brasile vecchie glorie, in campo finto Caniggia con parrucca

14:33 - Controfigure, parrucche e accuse di truffa. Argentina-Brasile vecchie glorie si è trasformata in una farsa e il finto Caniggia "interpretato" da Daniel Cordone è già diventato un must sui social network. All’Arenas das Dunas di Natal dovevano scendere in campo gli ex calciatori della Selecciòn e della Seleçao, ma qualcosa è andato storto nell'organizzazione ed è andata in scena una farsa grottesca, con tanto di richiesta di risarcimento danni.

Al "Desafio Internacional" hanno assistito circa 20mila persone, con la speranza di poter ammirare da vicino le ex stelle del calcio sudamericano. Grande l'attesa sugli spalti per poter ammirare Caniggia, Ruggeri e Jorginho, Sensini e Ortega. Sul terreno di gioco, salvo qualche eccezione, però si sono presentati i sosia degli ex campioni e il pubblico ha reagito duramente, chiedendo il rimborso del biglietto agli organizzatori. Ipotesi sostenuta subito dall'associazione dei consumatori locale, che ha puntato il dito contro la "Fenix", che ha gestito l'evento.



"Non c’è stato alcun inganno. Alcuni personaggi non sono potuti venire per problemi di viaggio legati ai trasporti e siamo stati stati obbligarli a sostituirli su due piedi", ha spiegato André de Paula, responsabile dell’ufficio stampa della società che ha organizzato tutto. "Abbiamo una copia del biglietto aereo acquistato a suo nome, con i suoi dati. Non stiamo mentendo", ha concluso. Intanto l'immagine di Cordone vestito da Caniggia ha fatto il giro del mondo.