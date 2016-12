18 settembre 2016 10:09 Argentina, Bauza è sicuro: "Dybala superiore alla media. Icardi? Ha grande personalità" Il ct dellʼAlbiceleste: "Higuain darà tanto alla Juve. Banega è più un 10 che un 5"

Edgardo Bauza ha da poco preso il posto di Tata Martino sulla panchina della Nazionale argentina, ma sui protagonisti di Inter-Juve ha già le idee chiare: "Higuain sta affrontando un processo di adattamento - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - ma sono sicuro che darà grandi frutti alla Juventus. Icardi ha la sfortuna che in quel ruolo ho 4-5 giocatori di ottimo livello". Per Dybala futuro assicurato: "Troverà spazio in Nazionale".

Su Higuain, Bauza ha pochi dubbi: "Credo proprio che finirà per essere il goleador della squadra e sarà decisivo anche in Europa". E in Nazionale? "Come tutti i giocatori genera amore e odio, ma io ripongo grande fiducia in lui. A settembre mi ha chiesto di non essere convocato perché voleva recuperare la forma e io ho rispettato la sua volontà. Ora però torna con noi".

Bauza ha parole al miele anche per Dybala: "È un giocatore superiore alla media. Mi sorprende come riesca ad imporsi nonostante un fisico non bestiale. Ha avuto un 2016 eccezionale e può migliorare ancora. Non c'è alcun dubbio che troverà spazio con l'Argentina".

Per quanto riguarda Banega, il ct argentino si sofferma anche sulle questioni tattiche: "È un giocatore già affermato, con grande esperienza e senza nulla da dimostrare. Nell'Inter però gioca in una posizione diversa da quella che ricopre in Nazionale. Personalmente credo che renda di più nella trequarti avversaria. Se vogliamo semplificare è più un 10 che un 5".