Argentina, Bauza: "Nessun problema con Icardi"

Non ci sono veti. Mauro Icardi non viene convocato nella nazionale argentina per pura scelta tecnica. A rivelarlo proprio il ct della Seleccion Bauza, in una intervista a Olé. Il tecnico ha spiegato: "Quando sono arrivato sembrava fosse vietato convocare Icardi e Tevez. Ho chiesto ai miei giocatori se avevano problemi con loro. Mi hanno detto di no e che se anche ci fossero stati, li avrebbero risolti tra di loro. Io posso convocare chi voglio".