3 febbraio 2017 21:27 Argentina, Bauza apre a Icardi: "Potrei convocarlo" Il ct ha incontrato il bomber nerazzurro alla Pinetina e Maradona non ha gradito: "Eʼ un traditore come lui"

Svolta vicina per il futuro in nazionale di Icardi. "Ho visto l'allenamento dell'Inter ed ho parlato con Icardi e Banega - ha spiegato il ct dell'Argentina Edgardo Bauza -. Mauro sa che lo stiamo seguendo, ha un grande presente e sa che può essere convocato". Iniziativa che non è piaciuta a Maradona, sempre critico nei confronti del bomber nerazzurro. "Se Bauza si è incontrato con Icardi, allora è un traditore come lui", ha detto Diego.

La visita alla Pinetina del ct argentino è stata l'occasione giusta per parlare faccia a faccia con Icardi e chiarire le intenzioni future. Un'apertura che l'attaccante dell'Inter aspettava da tempo, ma che non ha trovato l'approvazione di tutti. Soprattutto di Maradona, che si è subito scagliato contro Bauza. "Il ct si è visto con Icardi ad Appiano Gentile? E'meglio che non commento...", ha detto Diego, da sempre schierato dalla parte di Maxi Lopez nella querelle familiare con Wanda Nara. "Se Bauza si è incontrato con Icardi, allora è un traditore come lui", ha tuonato Diego, che da tempo non perde occasione per criticare Icardi e agurarsi che non vesta la maglia dell'Argentina.

IL TOUR DI BAUZAMa Bauza in Italia non è venuto solo per vedere e parlare con Icardi. Il ct dell'Argentina, infatti, presto incontrerà anche Dybala e Higuain per fare il punto della situazione sugli attaccanti. "Sabato andremo a Torino a incontrare Higuain e Dybala - ha spiegato Bauza -. Vorrei viaggiare per parlare con tutti i giocatori senza creare aspettative". "Voglio vedere come stanno i vari giocatori come lavorano e parlare con i rispettivi tecnici - ha aggiunto -. Higuain per me è il titolare, Pratto si è adattato molto bene quando ha giocato". "La prossima convocazione sarà molto difficile perché abbiamo molti diffidati, sono 14. La prossima settimana andremo a trovare il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico", ha concluso il ct.