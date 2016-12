Argentina, ancora una tragedia in campo: giocatore muore per un infarto

Ennesima tragedia in Argentina. Cristian Gomez, difensore 27enne dell'Atletico Paranà, è morto in seguito ad un infarto. I soccorsi, pur tempestivi, si sono rivelati inutili: il giocatore è giunto in ospedale privo di vita. L'Argentina ha ancora negli occhi le terribili immagini dell'incidente che è costato la vita a Emanuel Ortega pochi giorni fa, che già viene sconvolta da un'altro lutto consumato sul campo. La Federazione ha fermato il campionato.