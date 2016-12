Arezzo: Sperotto chiede scusa, ma Capuano non lo perdona

Ezio Capuano non perdona. L'allenatore dell'Arezzo ha deciso di non far rientrare in rosa Sperotto colpevole di aver registrato lo sfogo dell'allenatore negli spogliatoi. Il terzino è stato raggiunto da Le Iene: "Si è vero, sono stato io a premere rec sul cellulare registrando l'audio dopo l'amichevole di Lucignano. Non era la prima volta che il mister si arrabbiava e parlava in questi termini negli spogliatoi. Io ho registrato tutto e poi l'ho girato ad un compagno che lo ha diffuso. Ho fatto una cavolata, ma sono l'unico a pagare. Sono il capro espiatorio. Al mister chiedo scusa e di poter tornare ad allenarmi".



Poi il videomessaggio è stato consegnato al tecnico che però non ha cambiato idea: "Ha infranto le regole dello spogliatoio, non può rientrare".