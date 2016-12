Arbitro preso a calci per un fallo laterale finisce in ospedale a Cagliari 

14:03 - Un fischio contestato e un'aggressione improvvisa e violenta. Protagonisti due giovani, un calciatore e un arbitro finito poi in ospedale per accertamenti dopo essere stato preso a calci. Il tutto è accaduto domenica in Sardegna, a Decimomannu in una partita di seconda categoria tra il Decimo 07 e l'Atletico Masainas. Il capitano della squadra ospite, Marco Cara, secondo quanto riferito da L'Unione Sarda, ha sferrato un violento calcio al coccige (al fondoschiena, per essere più chiari) al direttore di gara che è caduto a terra ed è stato poi trasportato per accertamenti all'ospedale di Cagliari. L'aggrassione del difensore è arrivata quando mancavano solo due minuti dalla fine della partita. A fargli perdere la testa un fallo laterale fischiato dall'arbitro alla squadra di casa. Sono intervenuti i carabinieri, la partita è stata interrotta e il giovane aggredito e picchiato trasportato in ospedale per accertamenti da un'ambulanza del 118.