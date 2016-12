Arbitro aggredito, il presidente del club: "L'avrei ammazzato..."

21:12 - "Ha preso due schiaffi? Sì, ma leggeri. Sono pochi. Fosse capitato tra le mie mani l'avrei ammazzato". Questa la dichiarazione shock di Rosario Fina, presidente dell’Atletico Cavallino, su Luigi Rosato, l'arbitro 17enne aggredito durante la partita di seconda categoria contro il Cutrofiano. "L'arbitro secondo me ha sbagliato e doveva essere punito - ha aggiunto il patron dell'Atletico -. Sono stati pochi i due schiaffi che si è preso".

Il match tra l'Atletico Cavallino e il Cutrofiano era stato sospeso proprio a causa della violenta aggressione subita dal direttore di gara durante il match. In campo sono volati schiaffi, calci e pugni ai danni del giovane arbitro, preso di mira da alcuni tifosi ma, secondo alcune testimonianze, anche da calciatori e dirigenti. E ora, dopo le botte, arrivano anche le incredibili dichiarazioni del presidente dell'Atletico Cavallino. Fina, del resto, non è nuovo a certe intemperanze. In passato aveva già subito una inibizione da qualsiasi attività sportiva fino al 17 febbraio 2014 perché aveva strattonato un arbitro in campo e l'aveva colpito con una testata sul petto.