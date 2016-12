Arbitri, Napoli-Milan affidata a Banti

Sarà Luca Banti l'arbitro scelto per dirigere il big match della settima giornata di ritorno tra Napoli e Milan, in programma lunedì alle 21. Sarà coadiuvato dagli addizionali Rocchi e Mariani. Bologna-Juve di venerdì sarà arbitrata da Irrati, mentre la sfida tra Inter e Sampdoria di sabato sera è stata affidata a Massa. Giacomelli fischierà in Roma-Palermo, mentre il derby di Verona sarà diretto da Guida.