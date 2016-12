Arbitri: Napoli-Inter a Orsato

La sfida-scudetto Napoli-Inter a Orsato. La gara-salvezza Frosinone-Verona a Rizzoli. Ovvero il secondo e il primo (in senso di carisma e bravura) fra gli arbitri italiani protagonisti di questo testa-coda della 14.ma giornata di serie A, nella quale non mancano gare delicatissime. La Roma in crisi riceve l'Atalanta (arbitro Calvarese), e la partita che né Mihajlovic né Montella possono perdere (Milan-Samp) è affidata a Doveri.