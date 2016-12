Arbitri, Messina: "Non rispondo alla Lazio. Massa dispiaciuto"

Il giorno dopo, a casa-Lazio la rabbia e il disappunto restano, più o meno, gli stessi. Il ds Igli Tare espone i medesimi concetti, dice che si è fatto di tutto per evitare che il presidente Lotito sbottasse, in pubblico. E si prende atto di quanto ha detto il designatore Domenico Messina che a Radio Rai ha spiegato. "Non ho nulla da controbattere a Lotito. Io guardo in casa mia, gestisco gli arbitri come credo, senza disperdere un capitale umano formatosi nel tempo. Questo gol (il primo di Hernanes, su punizione) che ha suscitato tanto scalpore e polemiche è una di quelle situazioni che, con le nuove regole, ci mettono in difficoltà. E' Massa per primo ad essere dispiaciuto, ci siamo sentiti e mi ha detto che ha dovuto concentrarsi sulla barriera per vedere se qualcuno toccava con la mano, senza dunque percepire la posizione di Medel".