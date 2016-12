Arbitri, Juve-Inter affidata a Rocchi

Rocchi dirigerà per la terza volta in carriera il "derby d'Italia". I due precedenti risalgono al 2007 e al 2014. La prima volta all'Olimpico, il 4 novembre 2007: finì 1-1 con i gol di Camoranesi e Cruz. La seconda e ultima è il 3-1 rifilato dai bianconeri ai nerazzurri allo Stadium: era il 2 febbraio 2014, andarono in gol Lichtsteiner, Chiellini, Vidal e Rolando.



La particolarità della designazione sta negli assistenti d'area che avrà Rocchi, due arbitri importanti come Rizzoli e Banti: in pratica Juve-Inter sarà arbitrata da tre degli arbitri migliori del campionato.