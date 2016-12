Arbitri, a Di Bello la partita inaugurale Roma-Udinese

Sarà Di Bello ad arbitrare la prima partita del campionato di serie A 2016/2017, Roma-Udinese, in programma sabato alle 18. Massa è stato invece designato per Juventus-Fiorentina, secondo anticipo della giornata inaugurale. Milan-Torino di domenica alle 18 sarà diretta da Damato. Tra le partite di domenica sera, Pescara-Napoli è stata affidata a Giacomelli, con Irrati per Chievo-Inter.