Arbitri 2015-'16, lo sponsor sulla maglia: "Ci ha salvati"

Dalla prossima stagione uno sponsor comparirà sulla maglia degli arbitri italiani. Lo annuncia il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, in occasione della presentazione dei nuovi organici. La sponsorizzazione servirà a reperire fondi alternativi a quelli tagliati dal Coni alla Federcalcio.

"Fino a pochi giorni fa gli arbitri non erano in condizione di scendere in campo - spiega Nicchi -. Non avevamo le risorse per la formazione e la preparazione, ciò è dovuto alla revisione del budget. Questo problema è stato risolto e a breve firmeremo la convenzione con uno sponsor che ci darà la possibilità di recepire le risorse. Grazie alla federazione e al dg Uva per averci aiutato a reperirlo".