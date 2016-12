Arbitra e fugge al concerto: Clattenburg squalificato

12:53 - L'arbitro inglese, Mark Clattenburg, è stato squalificato dalla Football Association per colpa di un concerto del suo cantante preferito. Internazionale dal 2006 categoria "elite", il direttore di gara è stato tradito dalla passione per Ed Sheeran, cantante R&B e folk che spopola nel Regno Unito. Per non perdersi il concerto a Newcastle, Clattenburg ha viaggiato da solo per arbitrare Wba-Crystal Palace. Peccato non potesse per regolamento.

Il richiamo del concerto del suo idolo di soli 23 anni ha tirato un brutto scherzo al quasi quarantenne arbitro. Per poter uscire velocemente dopo la partita, Clattenburg ha raggiunto con mezzi propri lo stadio per il match di Premier, ripartendo subito dopo da West Bromwich in direzione Newcastle. Tutto perfetto e innocente, se non fosse che gli arbitri inglesi designati per una partita non possono viaggiare senza gli assistenti "per ragioni di sicurezza". Un peccato di superficialità che oggi Clattenburg paga con la squalifica per alcune settimane con il conseguente danno economico.