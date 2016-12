Appuntamento tra hooligans: Werder-Lazio annullata

Motivi di ordine pubblico. E' stata annullata l'amichevole prevista per il prossimo 6 agosto tra Lazio e Werder Brema dopo che, secondo le autorità tedesche, hooligans di estrema destra si sarebbero dati appuntamento in occasione della partita. Tra questi laziali e tifosi del Werder, ma anche quelli della fazione opposto della Dinamo Berlino e del Lipsia . "Ci sono prove chiare che gli estremisti volessero usare la partita come palcoscenico".

"Ci sono prove sempre più chiare - spiega il direttore generale del club tedesco Klaus Filbry - che estremisti di estrema destra intendano usare quella partita come un palcoscenico. Una circostanza confermata da diverse fonti attendibili. Non possiamo permettere che questo accada, tantomeno in una partita amichevole. E' per questo che, in accordo con la Lazio, abbiamo deciso di annullare la partita".