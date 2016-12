Antonini a Tiki Taka: "Allegri non voleva farmi giocare al Milan" 

17:21 - Il gol alla Juventus e non solo: Luca Antonini si toglie tutti i sassolini dalle scarpe. In esclusiva a Tiki Taka su Italia 1 il terzino del Genoa torna a parlare di Allegri e del suo periodo nero al Milan: "Dopo Leonardo, che è il mio allenatore del cuore, pensavo di poter giocare con continuità, invece non piacevo all'allenatore evidentemente: non so ancora il perché, io davo sempre il massimo, ma onestamente pensavo di poter fare di più. In tante partite sono stati fatti giocare nel mio ruolo dei giocatori fuori ruolo: non mi è stata data la possibilità di fare bene al Milan e avrei potuto farlo".

Il gol alla Juve come una liberazione: "Quando sono entrato in campo il mister mi ha detto di attaccare Asamoah: in quella azione l’ho attaccato, ho visto che si è fermato e ho fatto gol. Non volevo esultare davanti ad Allegri, la direzione era quella perché li dietro sapevo che c'era la mia ragazza. Con Allegri la questione era già chiusa a suo tempo: mia moglie mi ha visto soffrire in un momento difficile della mia carriera e ha avuto quello sfogo".

E adesso il Genoa e la città di Genova dove ha costruito una grande legame anche dopo l'alluvione: "La polemica sulla felpa in occasione dell’alluvione a Genova? Ho conosciuto ragazzi fantastici che non pensavano ad altro che ad aiutarsi per rimettere in piedi una città, non mi rimane nient’altro che questo. Obiettivi a Genova non ce ne siamo posti: giochiamo partita dopo partita e vediamo quello che succede".

In chiusura un'altra frecciata alla Juventus: "Chi vince il campionato? La Roma!".