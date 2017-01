Antognoni: "Capolavoro di Sousa, grande Fiorentina"

Giancarlo Antognoni è tornato e la Fiorentina ha battuto la Juve. "Esordio" speciale per il nuovo ambasciatore della Viola: la Fiesole gli ha dedicato la coreografia "Unico 10" e la squadra di Paulo Sousa ha fatto il resto in campo. Grande gioia per l'ex centrocampista e idolo dei tifosi: "L'accoglienza che ho ricevuto vale più di uno o due scudetti. Sousa ha fatto un piccolo capolavoro. Ho visto un'ottima Fiorentina molto determinata".