Antidoping a Mauri, la Lazio si arrabbia

12:23 - Nonostante la vittoria col Cagliari e il terzo posto, qualcosa alla Lazio non è piaciuto. Si tratta del controllo antidoping a cui si è dovuto sottoporre Stefano Mauri. Non una scelta casuale, visto che il capitano biancoceleste era stato costretto a saltare la trasferta di Verona per il rischio positività dovuto all'uso di cortisone per curare un ascesso tonsillare. Un controllo mirato e legittimo, che però ha fatto arrabbiare il presidente Lotito.

Mauri era tornato in campo dopo che contro l'Hellas non aveva ricevuto l'ok da parte del Comitato esenzione a fini terapeutici del Coni, a causa della terapia aggressiva a cui il giocatore si era sottoposto. Uno stop preventivo, poi seguito dal nullaosta per la gara contro la squadra di Zeman.