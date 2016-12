Annullata Belgio-Portogallo, anzi no. Si gioca in terra lusitana

Belgio-Portogallo non si gioca, ma Portogallo-Belgio si disputerà. In mattinata il comunicato della federazione belga dell'annullamento dell'amichevole in programma martedì 29 marzo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles per motivi di sicurezza e precauzione. Poi è arrivata la decisione di spostare la sede della partita in terra lusitana a Leiria. Nainggolan e compagni si alleneranno, a porte chiuse, a Bruxelles per preparare il match.