Andrea Della Valle: "Questa Fiorentina merita un bel nove"

“Un voto alla squadra fino a questo punto? Il voto è 9 : per la prima volta siamo secondi al giro di boa natalizio". Giudizio di Andrea Della Valle , più che soddisfatto della sua Fiorentina e del lavoro Paulo Sousa: "È un voto ponderato - ha dichiarato il patron viola a Premium Sport al termine della partita col Chievo - perché non siamo lì per caso: puntiamo all'Europa . I tifosi stanno sognando, noi viviamo di domenica in domenica".

PAULO SOUSA: "PER RESTARE IN ALTO DIAMO TUTTI IL MASSIMO"Parole di apprezzamento che certo hanno fatto piacere a Paulo Sousa: "Io sono contento, quando arrivi con la qualità del gioco a questi risultati alzi sempre le esigenze e adesso anche un pareggio diventa più duro da digerire" ha dichiarato il tecnico portoghese. "Sono convinto che con questa qualità di gioco potremo giocarcela con tutti: altre squadre sono forse più attrezzate, significa che dovremo dare sempre qualcosa in più per essere all'altezza. Il mercato? Per mantenere questi livelli ognuno deve dare qualcosa in più, anche la società. Non è facile mantenersi ad alti livelli e tutti devono dare il massimo, dalla società ai tifosi e passando soprattutto per il sottoscritto. Le mie polemiche con gli arbitri per il trattamento che riceve Kalinic? Anche la loro qualità deve essere alta, per un campionato competitivo come questo."