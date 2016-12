Anderlecht, Suarez: "Ho paura, farò di tutto per andare via da qui"

Gli attentati di Bruxelles hanno sconvolto l'Europa e anche il mondo del calcio non ha potuto restare indifferente. Dopo i messaggi di Nainggolan è il turno di Matias Suarez , attaccante argentino dell' Anderlecht , rivelare i suoi timori: "Ho molta paura e a giugno farò di tutto per andare via. A Bruxelles c'è un quartire con molti jihadisti e la stazione dei treni è vicina a casa mia. Farò di tutto per andare via da qua a fine stagione".

Matias Suarez, compagno d'attacco di Stefano Okaka, è in Belgio dal 2008: "Ho saputo degli attentati mentre stavo andando ad allenarmi - ha raccontato a Cadena 3 -. Mi hanno avvisato che era tutto annullato e di non usare i cellulari. Ho avuto paura e ho chiamato subito per sapere se mia figlia stava bene". Il clima però in Belgio è cambiato dagli attentati di Parigi: "La gente ha paura ed esce poco, per le strade si vedono poche persone e anche nei centri commerciali. A Bruxelles c'è un quartiere intero di jihadisti e di persone coinvolte in queste stragi e temevamo che potesse succedere qualcosa e non sappiamo cos'altro potrà accadere".



Per questo dal punto sportivo Suarez ha preso una decisione: "Ho paura, devo proteggere la mia famiglia. A giugno me ne vado da qui, farò di tutto per riuscirci e ne ho già parlato con mia moglie e il mio procuratore".