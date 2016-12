Ancora Ramy Abbas: "Le cadute possono essere dolorose". Allusione alla Fiorentina?

Ramy Abbas e Twitter, ennesimo capitolo. Il procuratore di Salah questa volta lancia sul social un messaggio sibillino, in spagnolo: "Salire così in alto non è per tutti, le cadute possono essere molto dolorose". La Fiorentina, ex squadra dell'egiziano, non viene citata, ma visti i numerosi "cinguettii" al veleno del recente passato indirizzati ai viola il riferimento non è affatto da escludere.