Anche Lahm si ritira: "Smetto a fine stagione"

Una generazione che sta appendendo le scarpe al chiodo. Dopo Gerrard, Lampard e Ronaldinho, anche Philipp Lahm ha annunciato il suo ritiro: "Smetterò a fine stagione". Il terzino tedesco ha deciso di dire basta a 33 anni nonostante il contratto in scadenza a giugno 2018 con il Bayern Monaco. Il capitano non diventerà ds dei bavaresi: "Ho deciso che non è il momento giusto per prendere questo incarico".