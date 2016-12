Anche la Juve ha il suo Messi: è Paulo Dybala

LE STATISTICHE Ha la faccia da bravo ragazzo, il classico tipo che piace sia alle ragazzine che alle mamme. E' anche educato, mai una parola fuori posto quando (tra lo stupore generale) Allegri lo teneva in panchina e la Juve stentava da matti. Ma soprattutto ci sa fare davvero con il pallone tra i piedi. Ogni volta che tocca palla, Paulo Dybala ti dà quella sensazione che qualunque cosa possa succedere, una caratteristica che appartiene ai giocatori fuori dal comune. Come lo è l'attaccante argentino, viso d'angelo e spalle larghissime, tanto da reggere a soli 22 anni il fatto di essere costato la bellezza di 40 milioni. E ora i paragoni con Messi sembrano davvero meno azzardati Gli è bastata mezza stagione per far dimenticare al popolo bianconero uno come Carlos Tevez e veder schizzare il suo cartellino. Dopo Pogba, Allegri si ritrova in rosa un altro mister 100 milioni . Il Barcellona , su consiglio personale di Messi, lo ha messo nel mirino, ma in casa bianconera hanno già attaccato fuori dalla porta i cartellini "incedibile", "inattaccabile" e "inaccessibile". Insieme alla ritrovata solidità della difesa , Dybala è il grande segreto di questa Juve che sa solo vincere e si avvia a eguagliare il record della squadra di Conte, che nella stagione 2013-14 ne vinse 12 di fila. Il record assoluto è dell'Inter di Mancini 2006-2007 (17), un primato che sembra inarrivabile. Ma questa Juve mai sazia è capace di qualsiasi cosa: il Napoli guarda tutti dall'alto in basso, ma non può dormire tra due guanciali. Sarri gongola con Higuain, ma un Dybala in versione Messi fa davvero paura.

LE STATISTICHE• 19 gol dei 38 in campionato della Juve hanno visto la partecipazione attiva di Dybala: 12 reti e 7 assist. Il 50%.

• Paulo Dybala ha segnato sei gol nelle ultime sette presenze in campionato, fornendo anche quattro assist nel parziale – l'argentino è andato a segno nelle ultime tre sfide contro la Roma in Serie A.

• Solamente tre corner in Juventus-Roma: nessuna gara di questo campionato ne ha visti di meno.

• La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A giocate in casa contro la Roma. • Più in generale, bianconeri a segno in tutti gli ultimi 13 confronti a Torino con i giallorossi, 27 le reti segnate nel parziale.

• 11 vittorie consecutive per la Juventus: in un singolo campionato i bianconeri non ci riuscivano dal gennaio 2014 (12 in quel caso).

• La Juventus vanta la seconda miglior difesa della Serie A con 15 gol subiti, alle spalle dell'Inter (14).