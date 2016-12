Anche il Vaticano contro Lotito: "Arrogante e spaccone"

16:48 - Tutti contro Lotito. O quasi. Qualcuno dalla parte del presidente della Lazio, in fondo, molto in fondo, è rimasto. Tra chi, però, ha considerato le parole del patron biancoceleste eccessive e non tollerabili, ora c'è chiaramente anche la Santa Sede, stando a quanto apparso oggi sull'Osservatore Romano, il quotidiano della Curia Vaticana. "Il calcio è davvero bello. Oltre a stupire i tifosi, riesce a smentire anche i suoi dirigenti. E' accaduto domenica nel campionato italiano, i cui risultati sono stati la risposta più eloquente alle parole di Claudio Lotito". Così, senza giri di parole, l'articolo a commento della telefonata con un dirigente dell'Ischia (Lega Pro) in cui il presidente della Lazio affermava, tra l'altro, che non sarebbe un bene per il calcio che squadre piccole e con pochi tifosi - e faceva i nomi del Frosinone e del Carpi, primo in classifica in B - venissero promosse in serie A.



"Ebbene, domenica proprio due 'piccole', Cesena e Parma, penultima e ultima in classifica - sottolinea il quotidiano della Santa Sede -hanno conquistato clamorosi pareggi contro Juventus e Roma, le due squadre che guidano il campionato. Il verdetto del campo - l'unico valido, al netto di scandali purtroppo sempre in agguato, per sancire promozioni e retrocessioni, con buona pace di tutti - ha dunque fatto piazza pulita di un'uscita inopportuna per un consigliere federale, che tuttavia la dice lunga sulla situazione del calcio italiano e su chi lo guida. Altrove, forse, queste affermazioni avrebbero avuto conseguenze. Ma del resto come meravigliarsi se in Italia la presidenza della federazione è affidata a chi prima della sua elezione si era avventurato in dichiarazioni poco commendevoli, doverosamente sanzionate a livello internazionale?."E tuttavia - conclude l'Osservatore Romano - se nelle parole in libertà s'intravvedono arroganza e un po' di spacconaggine, da molte stupite reazioni trapela non poca imbarazzante ipocrisia. Meno male che la palla è rotonda".

