Anche il Bayern su Pogba? "Possiamo spendere 100 milioni per un giocatore"

17:14 - "Sì, potremmo spendere 100 milioni per un solo giocatore". Parole (e musica per le orecchie dei tifosi del Bayern) di Jan-Christian Dreesen, direttore finanziario del club, che fanno pensare un inserimento nella lunga lista dei candidati a Paul Pogba. "I calciatori devono essere funzionali alla squadra" ha aggiunto Dreesen. Con Xabi Alonso quasi 34enne e Schweinsteiger spesso fermo ai box, il francese della Juve sarebbe l'ideale per Guardiola.

Barcellona, Real Madrid, Psg, Manchester City, Manchester United e ora Bayern Monaco: tutte pazze per Pogba. Le parole di Dreesen a Kicker aprono importanti scenari di mercato, per la felicità della Juve che non vede l'ora che scatti un'asta al rialzo per il suo gioiello.



Il direttore finanziario dei campioni di Germania ovviamente non fa nomi, ma quando si parla di 100 milioni da spendere per un unico giocatore la rosa si restringe. E se Messi, Cristiano Ronaldo e Bale non si muoveranno dai rispettivi club (e per dirla tutta in avanti il Bayern è già messo piuttosto bene), ecco che per la matematica (ovvero escludendo quei tre) rimane il solo Pogba, giocatore che davvero farebbe al caso di Guardiola. L'età che avanza non è dalla parte di Xabi Alonso e Lahm, Schweinsteiger è spesso fermo ai box (e anche lui ha superato i 30) per non parlare di Thiago Alcantara, fortemente voluto da Pep ma con un ginocchio sbriciolato. Pogba, che di anni ne ha 22 e ha forza fisica da vendere, garantirebbe ai tedeschi almeno 10 anni di calcio ad altissimo livello.