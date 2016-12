Ancelotti, slitta la risposta al Milan?

La dead line, dunque, potrebbe essere spostata più in là. Magari di un paio di giorni, in modo da consentire ad Ancelotti di sbrigare le sue pratiche e di superare i postumi dell'operazione. Potrebbe, perché non è escluso, invece, che l'ex allenatore del Real decida prima ancora di finire sotto i ferri anticipando di fatto di un giorno il verdetto.



Nel frattempo il Milan attende e non fa una piega. Dal clan rossonero arriva, chiara, una sola indicazione: che, cioè, fin qui non è stata presa in considerazione nessuna possibile alternativa. Solo in caso di risposta negativa da parte di Ancelotti, Adriano Galliani comincerebbe a sondare il terreno per un altro tecnico. I nomi? Probabilmente i soliti, da Mihajlovic a Emery, passando per Sarri, Conte (difficile) e Brocchi.